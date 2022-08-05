В Белоруссии появился риск попасть в тюрьму за Telegram-стикеры В Белоруссии признали экстремистскими стикеры в Telegram Sasha 3% и Luka

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министерство информации Республики Беларусь внесло в реестр экстремистских материалов стикерпаки в Telegram, сообщает Sputnik Беларусь. Речь идет о наборах стикеров Sasha 3% и Luka.

Решение суда Центрального района г. Минска от 25 июля 2022 года. Подлежит немедленному исполнению в соответствии с 314 статьей Гражданско-процессуального кодекса, — говорится в публикации.

Это первый в стране случай признания Telegram-стикеров экстремистскими материалами.

В Белоруссии уже существует уголовная ответственность за подписку на Telegram-каналы, которые были признаны экстремистскими. Согласно статье 361-1 УК РБ, подписчики таких сообществ могут быть признаны участниками экстремистских формирований. Максимальное уголовное наказание по этой статье — семь лет лишения свободы.

Ранее Госдума приняла в третьем чтении инициативу о создании в России банка данных экстремистских материалов. В него должны вноситься решения суда о признании экстремистскими тех или иных информационных материалов. Для ведения единого реестра федеральному органу госрегистрации предоставляются сведения из МВД России, Росфинмониторинга, ФНС России, Пенсионного фонда и органов прокуратуры.