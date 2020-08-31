В Белоруссии хотят создать общественное движение для переговоров с властью

Координационный совет белорусской оппозиции выступает за создание общественного движения для ведения диалога с властью.
Нужно начинать думать о создании общественного движения, соответствующим образом оформленного, зарегистрированного, в которое могут войти представители различных слоёв общества, чтобы показать власти, что есть субъект переговоров, — заявил член президиума Координационного совета Павел Латушко.
По его мнению, официальный Минск сделает всё возможное, чтобы эта «юридически оформленная сила» не была зарегистрирована. Он подчеркнул, что в таком случае можно будет считать это отказом от диалога.
9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы, на которых победил действующий глава государства Александр Лукашенко. После этого в стране вспыхнули массовые акции протеста сторонников оппозиции, которые считают, что выборы были сфальсифицированы. Президент Белоруссии
Соперница Лукашенко Светлана Тихановская инициировала создание Координационного совета оппозиции. Член президиума объединения Мария Колесникова заявила, что оппозиционные силы в стране сформируют политическое движение. Женщина подчеркнула, что на протяжении 20 лет в стране не регистрировались новые партии.
NEWS.ru писал, что Тихановская может выступить на заседании Совбеза ООН 4 сентября, а также на Парламентской ассамблее Совета Европы 8 сентября.
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