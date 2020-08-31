В Белоруссии хотят создать общественное движение для переговоров с властью

https://static.news.ru/photo/1345efee-ebb9-11ea-8e61-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ulf Mauder/Global Look Press

Координационный совет белорусской оппозиции выступает за создание общественного движения для ведения диалога с властью.

Нужно начинать думать о создании общественного движения, соответствующим образом оформленного, зарегистрированного, в которое могут войти представители различных слоёв общества, чтобы показать власти, что есть субъект переговоров, — заявил член президиума Координационного совета Павел Латушко.

По его мнению, официальный Минск сделает всё возможное, чтобы эта «юридически оформленная сила» не была зарегистрирована. Он подчеркнул, что в таком случае можно будет считать это отказом от диалога.

9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы, на которых победил действующий глава государства Александр Лукашенко. После этого в стране вспыхнули массовые акции протеста сторонников оппозиции, которые считают, что выборы были сфальсифицированы. Президент Белоруссии убеждён , что в стране пытаются провести «цветную революцию».

Соперница Лукашенко Светлана Тихановская инициировала создание Координационного совета оппозиции. Член президиума объединения Мария Колесникова заявила, что оппозиционные силы в стране сформируют политическое движение. Женщина подчеркнула, что на протяжении 20 лет в стране не регистрировались новые партии.

NEWS.ru писал, что Тихановская может выступить на заседании Совбеза ООН 4 сентября, а также на Парламентской ассамблее Совета Европы 8 сентября.