Лукашенко приготовил подарок тысячам белорусских заключенных Лукашенко предложил амнистировать восемь тысяч заключенных к 80-летию Победы

Фото: president.gov.by

Александр Лукашенко

Правительство Белоруссии внесло в парламент страны законопроект об амнистии практически восьми тысяч осужденных к 80-летию победы в Великой Отечественной войне, сообщили в пресс-службе главы государства. Президент республики Александр Лукашенко лично выдал такое поручение.

По поручению президента Беларуси Александра Лукашенко правительством внесен в парламент законопроект «Об амнистии в связи с 80-летием победы в Великой Отечественной войне». <...> По предварительным расчетам, под амнистию подпадут почти восемь тысяч осужденных, — говорится в публикации.

В пресс-службе уточнили, что законопроект сохраняет подходы, успешно апробированные в ходе амнистий последних нескольких лет. При этом он имеет ряд новаций. К лицам, освобождаемым от наказания, добавят людей с определенными заболеваниями.

В отношении большинства осужденных основными условиями для применения предусмотренной законопроектом амнистии являются полное возмещение вреда (ущерба), а также положительная характеристика лица в период отбывания наказания, — добавили в пресс-службе.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вопрос о проведении амнистии к 80-й годовщине победы в Великой Отечественной войне не обсуждается. Соответствующий законопроект в феврале внесли в Госдуму.