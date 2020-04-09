В Белоруссии число заражённых коронавирусом приблизилось к двум тысячам

https://static.news.ru/photo/92400bec-7b0f-11ea-bec7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Виктор Толочко/РИА Новости

В Белоруссии число заражённых коронавирусом людей приблизилось к двум тысячам. В стационарах республики находятся 1793 инфицированных пациента, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

В Минске COVID-19 выявили у четырёх беременных женщин. Состояние всех их стабильное, они находятся в родильном корпусе городской клинической больницы. У одной из беременных наблюдались кашель, одышка и температура. Сейчас её состояние не вызывает у врачей опасений, передаёт БелТА.

Белорусские власти попросили Евросоюз о финансовой помощи из-за пандемии коронавируса. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Минск может получить около €60 млн, писал NEWS.ru.