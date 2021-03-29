В Белоруссии будут опубликованы «списки предателей»

https://static.news.ru/photo/744fdeb6-909c-11eb-96b2-96000091f725_660.jpg Фото: Michal Kamaryt/CTK/Global Look Press

Власти Белоруссии пообещали опубликовать перечни с именами людей, которые «из-за рубежа руководят протестами». Об этом в понедельник, 29 марта, заявил госсекретарь Совета безопасности страны Александр Вольфович.

Он заявил, что некие деструктивные силы попытались поднять «протестную массу» и дестабилизировать ситуацию в стране. Как подчеркнул Вольфович, руководство всем этим процессом осуществлялось из-за рубежа. Госсекретарь Совбеза назвал этих людей «предателями, входящими в BYPOL». Вольфович упомянул инициативу, которую создали бывшие белорусские силовики, выступающие против действующего лидера Александра Лукашенко и считают легитимным президентом Светлану Тихановскую.

«Эти люди», как заявил Вольфович, не думаю о будущем протестующим, используя выходящих на улицы в качестве «пушечного мяса».

Все эти негодяи у нас переписаны, и, скорее всего, в ближайшее время мы эти списки опубликуем, чтобы они знали, что мы их знаем. Это люди, которые бросили свою страну, убежали и из-за границы пытаются столкнуть людей друг с другом, — цитирует Вольфовича БелТа.

В Белоруссии больше полугода продолжались акции протеста, которые начались после президентских выборов, состоявшихся 9 августа. Граждане участвовали в уличных шествиях, считая сфальсифицированными итоги голосования, в соответствии с которыми победу одержал действующий президент страны Александр Лукашенко. Силовики нередко применяли жёсткие методы разгона протестующих. Несколько человек погибли.

Как ранее передавал NEWS.ru, генпрокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело в отношении экс-кандидата в президенты страны и оппозиционного политика Светланы Тихановской о подготовке теракта. Также фигурантами дела являются представители объединения BYPOL.