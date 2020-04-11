В Белоруссии более 300 медиков заразились коронавирусом

https://static.news.ru/photo/9c2670c6-7bf8-11ea-9cdc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

В Белоруссии 301 медицинский работник заразился коронавирусом. Об этом заявил глава Минздрава страны Владимир Караник.

Лабораторно подтверждён 301 случай заражения медицинских работников, — цитирует чиновника «Интерфакс-Запад».

По словам руководителя ведомства, больше всего инфицированных медиков выявлено в Витебске и Минске. Врачи меньше заражались там, где клиники заранее были перепрофилированы.

Караник сообщил, что большая часть заболевших медработников чувствует себя хорошо, а те, которые имеют клинические проявления, получают лечение. По каждому отдельному случаю Минздрав проводит эпидрасследование.

Ранее NEWS.ru писал, что около 19,4 тысячи медицинских работников заразились коронавирусом в Испании. Это составляет около 15% от общего числа инфицированных в стране. Глава испанского Минздрава Мария Хосе Сьерра отметила, что большинство инфицированных проходят лечение дома, госпитализированы примерно 10%.

По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 1,7 млн человек, погибли свыше 102,9 тысячи, выздоровели 378,2 тысячи.

В России на 11 апреля зарегистрировано 13 584 случая коронавируса в 82 регионах. За весь период зафиксировано 106 летальных исходов, выздоровели 1045 человек.