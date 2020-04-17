В Белоруссии 419 медиков заразились коронавирусом

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Лидер Белоруссии Александр Лукашенко заявил о необходимости начать возобновлять учебный процесс в школах со следующей недели. Он подчеркнул, что возвращать несовершеннолетних за парты стоит «медленно, спокойно».

По словам Лукашенко, в деревнях республики проблем нет — острые респираторные вирусные инфекции уже закончились. Кроме того, тем, кто работает на посевной, нужно куда-то «девать детей». Поэтому могут где-то заниматься...