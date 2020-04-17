Страны СНГ

В Белоруссии 419 медиков заразились коронавирусом

14:24, 17 апреля 2020
Фото: Виктор Толочко/ РИА Новости

У 419 медицинских работников в Белоруссии подтвердилась коронавирусная инфекция. 

Эта была цифра на вчерашний день, сейчас проводится ещё анализ по последним данным, — отметил на брифинге министр здравоохранения Владимир Караник.

В республике подтверждены 4204 случая заражения инфекцией, 40 пациентов скончались. Президент страны Александр Лукашенко заявил, что пандемия коронавируса стала «хорошим уроком» для «курцов» и лиц, употребляющих наркотики.

Ранее NEWS.ru писал, что от коронавируса в Италии скончались 127 врачей.

Добавьте наши новости в избранные источники

News.ru в соцсетях