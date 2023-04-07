В Белоруссии вынесли очередной обвинительный приговор оппозиционеру Белорусского оппозиционера Цепкало заочно приговорили к 17 годам колонии

Фото: Alexander Zemlianichenko/AP/TASS

Валерия Цепкало

Минский областной суд заочно приговорил оппозиционера Валерия Цепкало к 17 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии усиленного режима, сообщает агентство БелТА. Фигуранта признали виновным по ряду статей Уголовного кодекса, в том числе получении крупных сумм денег и иных имущественных выгод для себя и своих близких.

Помимо этого, суд запретил ему на пять лет занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей.

По совокупности преступлений Цепкало назначено наказание в виде лишения свободы на срок 17 лет с отбыванием в исправительной колонии в условиях усиленного режима со штрафом в размере 1000 базовых величин (около $13 тысяч. — NEWS.ru), — говорится в сообщении.

Цепкало был претендентом в кандидаты на президентских выборах в Белоруссии 2020 года. После поражения в них он улетел за границу и по-прежнему там находится.

Ранее суд Московского района Минска приговорил бывшего кандидата в президенты Белоруссии Андрея Дмитриева к 1,5 годам лишения свободы за участие в несанкционированных акциях после выборов 2020 года. В соответствии с решением суда Дмитриев должен отбывать наказание в колонии общего режима.