В Белоруссии офицеров запаса призовут на службу Лукашенко подписал указ о призыве 250 офицеров запаса на военную службу

Фото: Министерство обороны Республики Беларусь

В Белоруссии офицеров запаса призовут на военную службу, указ за подписью президента страны Александра Лукашенко появился на сайте главы государства. Документом предусмотрен призыв в 2023 году в Вооруженные силы до 230 мужчин в возрасте до 27 лет и в органы пограничной службы — до 20 человек.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 10 марта подписал Указ № 66 «О призыве офицеров запаса на военную службу». <...> Мероприятия, предусмотренные Указом, проводятся Вооруженными cилами Республики Беларусь ежегодно на плановой основе, — сообщает пресс-служба президента.

9 марта Лукашенко подписал указ о введении в Белоруссии смертной казни в случае совершения чиновником госизмены. По новому закону высшая мера наказания будет распространяться за измену государству, совершенную должностным лицом, на всех лиц, занимающих государственные должности.

Президент ранее ратифицировал соглашение стран СНГ о сотрудничестве государств в противодействии коррупции. Предполагается, что закон позволит улучшить состояние правовой базы и объединить усилия для преодоления угрозы роста числа преступлений в сфере коррупции. Кроме этого, документ направлен на создание строгой политики и программ, направленных на противодействие подобным преступлениям.