В Баку заявили об уничтожении техники Армении, двигавшейся в Степанакерт

https://static.news.ru/photo/70bec67e-2286-11eb-b852-fa163e074e61_660.jpg Фото: AzeriDefence/facebook.com

Азербайджанская армия уничтожила технику Вооружённых сил Армении, двигавшуюся в направлении города Степанакерт — столицы непризнанной Нагорно-Карабахской Республики. Об этом 9 ноября сообщили представители Министерства обороны Азербайджана.

В ведомстве подчеркнули, что армия республики продолжает ликвидировать армянскую технику и живую силу.

Днём 9 ноября ударным БПЛА был уничтожен грузовик с живой силой армянских вооружённых сил и с пушкой Д-30 на прицепе, направляющийся по дороге Ходжалы — Шуша (Иванян — Шуши) в направлении города Ханкенди (Степанакерт), — приводит сообщение от Минобороны РИА Новости.

27 сентября в регионе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом на ротационной основе там находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём.

Как ранее передавал NEWS.ru, в Министерстве обороны Азербайджана заявили об уничтожении боевой техники Вооружённых сил Армении на Шушинском направлении Нагорного Карабаха.