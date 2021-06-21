В Баку заявили о желании нормализовать отношения с Ереваном

https://static.news.ru/photo/767aef04-d279-11eb-8bd8-96000091f725_660.jpg Джейхун Байрамов Фото: Federation Council of Russia/via Globallookpress.com/Federation Council of Russia/via Globallookpress.com

Азербайджан, будучи сторонником нормализации отношений с Арменией, сделал Еревану соответствующее предложение. Об этом 21 июня сообщил глава МИД республики Джейхун Байрамов. Его слова приводит РИА Новости.

Он подчеркнул, что позиция официального Баку по этому вопросу остаётся неизменной. Её неоднократно высказывал и президент Ильхам Алиев.

Азербайджан, основываясь на нормах и принципах международного права, уважении территориальной целостности, суверенитета и нерушимости международно-признанных границ, является сторонником нормализации отношений и в этом направлении Армении сделано предложение, — подчеркнул Байрамов.

Министр уточнил, что в Азербайджане уверены: не существует альтернативы сотрудничеству на территории региона.

Ранее в МИД Азербайджана назвали позицию Армении серьёзным препятствием на пути к миру и безопасности в регионе. Об этом говорится на сайте внешнеполитического ведомства.

Дипломаты отмечают, что армянские власти отвергают платформу регионального сотрудничества, которая была предложена лидерами Азербайджана и Турции. В Ереване представляют её как «угрозу армянскому народу и региону».