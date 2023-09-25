В Баку заявили о задержании причастных к подрыву полицейских в Карабахе

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Причастные к подрыву грузовых автомобилей, в результате которого погибли четыре сотрудника МВД Азербайджана и двое гражданских, задержаны, сообщили в Службе государственной безопасности Азербайджана. 19 сентября автомобили наехали на мины, установленные в окрестностях села Тагаверд в Карабахе. По данным азербайджанских спецслужб, причастных к данному делу задержали на следующий день в результате антитеррористических мероприятий.

Подозреваемые лица <...> совершившие <...> террористические деяния <...> в результате которых 19 сентября 2023 года погибли двое мирных жителей и четыре полицейских, в ходе проведения антитеррористических мероприятий 20 сентября 2023 года были разоружены и задержаны, — говорится в сообщении.

Как отмечается, один грузовик подорвался на мине на 58-м километре дороги Ахмедбейли — Физули — Шуша. В нем находились сотрудники Госагентства автодорог Азербайджана, двое погибли. Второй грузовик выехал на место случившегося, но также наехал на мину на новопостроенной тоннельной дороге в районе села Тагаверд. Погибли четверо сотрудников азербайджанского МВД.

Ранее сообщалось, что в Карабахе под контролем российских миротворцев было сдано более 1,2 тысячи единиц стрелкового оружия и ПЗРК, около 130 тысяч боеприпасов. Российские военнослужащие также сопроводили автомобильные колонны с мирными жителями региона, убывающими в Армению.