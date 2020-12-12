В Баку заявили о соблюдении режима перемирия в Карабахе «в настоящее время»

https://static.news.ru/photo/2e72d630-3c98-11eb-a991-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/military_az

Азербайджанская армия была вынуждена ответить на провокационные действия армянской стороны в Нагорном Карабахе, но в настоящее время режим прекращения огня соблюдается. Об этом говорится в сообщении Министерства обороны Азербайджана.

Армянская сторона совершила провокационные действия на освобождённых территориях Азербайджана, сопровождавшиеся нарушением режима прекращения огня. Со стороны Вооружённых Сил Азербайджана были приняты адекватные ответные меры. В настоящее время соблюдается режим прекращения огня, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно о первом случае нарушения режима прекращения огня в регионе Нагорного Карабаха. Об этом сообщило Министерство обороны России, уточнив, что на 23 наблюдательных постах российскими миротворцами продолжает вестись круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня.

Вооружённый конфликт в Нагорном Карабахе возобновился 27 сентября. Баку начал контрнаступательную операцию в ответ на провокации армянской стороны.

В ночь на 10 ноября Алиев, Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Нагорном Карабахе. По условиям соглашения армии Армении и Азербайджана остались на занятых местах. Стороны условились обменяться пленными и телами погибших. Соблюдение режима прекращения огня контролируют российские миротворцы.

Как писал NEWS.ru, 12 декабря президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что накануне остатки «армянской армии» совершили ряд террористических актов. Это вызвало у него беспокойство.