В Баку заявили, что контактируют с российскими миротворцами Минобороны Азербайджана заявило, что контактирует с российскими миротворцами

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Азербайджанские военные находятся в постоянном контакте с российскими миротворцами в Карабахе на фоне проведения в этом регионе антитеррористической операции, сообщил представитель Минобороны Азербайджана Анар Эйвазов, комментируя сообщения ряда армянских СМИ о том, что азербайджанские военнослужащие обстреляли колонну мирных жителей Карабаха, которых эвакуировали миротворцы РФ. По его словам, которые приводит РИА Новости, Баку создает все необходимые условия для выполнения контингентом обязанностей.

В качестве ответа на такие необоснованные заявления сообщаю, что мы поддерживаем постоянную координацию, оперативный контакт с российским миротворческим контингентом, с нашей стороны создаются все необходимые условия для выполнения контингентом обязанностей, — сказал Эйвазов.

Ранее в Минобороны Азербайджана опровергли информацию об обстреле азербайджанской армией колонны российского миротворческого контингента в Карабахе. В ведомстве заявили, что информация из армянских соцсетей об обстреле города Ханкенди Вооруженными силами Азербайджана оперативно-тактическими ракетными комплексами «Полонез» и LORA является дезинформацией.

Минобороны Азербайджана 19 сентября объявило о начале локальных антитеррористических мероприятий в Карабахе с целью восстановления конституционного строя. Как подчеркнули в ведомстве, командование российского миротворческого контингента и руководство Совместного турецко-российского мониторингового центра проинформированы о проведении операции.