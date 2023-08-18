В Баку заявили о положительной динамике в переговорах с Ереваном Представитель Алиева Амирбеков: Баку ждет ощутимых итогов переговоров с Ереваном

Баку ждет ощутимых результатов от предстоящих переговоров с Ереваном, заявил в интервью китайскому телеканалу «Феникс TV» спецпредставитель президента Азербайджана Ильхама Алиева Эльчин Амирбеков. По его словам, за последние несколько месяцев в диалоге сторон появилась положительная динамика. Он подчеркнул, что полгода назад ситуация была намного хуже.

Я думаю, что лидеры Азербайджана и Армении, встречаясь друг с другом так много раз, смогли развить понимание того, что это доверие необходимо поддерживать, развивать. Но действия говорят громче слов, поэтому мы ожидаем, что наши коллеги из Армении выполнят данные ими обещания, — подчеркнул Амирбеков.

Он отметил, что в мае активизировались переговоры как на уровне глав Азербайджана и Армении, так и на уровне министров иностранных дел. По его мнению, в ближайшее время должны появиться ощутимые результаты от переговоров официальных лиц двух стран.

По словам спецпредставителя Алиева, в Баку увидели некоторые признаки прогресса в переговорах после заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна о признании суверенитета Азербайджана. Он подчеркнул, что сейчас главная задача — зафиксировать свои слова на бумаге.

Ранее замдиректора департамента информации и печати МИД России Алексей Зайцев заявил, что Азербайджан и Армения намерены как можно скорее заключить мирный договор, но при этом заинтересованы в качественных договоренностях на выходе. Зайцев подчеркнул, что не нужно форсировать переговорный процесс, который должен идти столько, сколько нужно, по его словам.

2 августа Алиев заявил, что Баку не теряет оптимизма относительно перспектив переговоров с Арменией. По словам президента Азербайджана, он бы не сказал, что процесс идет очень гладко, тем не менее ведутся активные переговоры на уровне глав МИД.