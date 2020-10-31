В Баку заявили о гибели 91 мирного жителя с начала эскалации в регионе

https://static.news.ru/photo/16108f76-1b8f-11eb-b50c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Leyla Abdullayeva/twitter.com

В Азербайджане был убит 91 мирный житель с начала эскалации вооружённого противостояния в районе Нагорного Карабаха. Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры Азербайджана.

В результате обстрелов азербайджанских населённых пунктов вооружёнными силами Армении с 27 сентября по сегодняшний день погибло 91 гражданское лицо, ещё 404 человека получили ранения, — говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, повреждения получили 97 многоквартирных жилых домов, 2456 домов в жилых секторах, а также более 450 гражданских объектов.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём.