Минобороны Азербайджана заявило о гибели 191 военнослужащего в Карабахе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министерство обороны Азербайджана обновило данные по числу военнослужащих, погибших во время антитеррористических мероприятий на территории Карабаха, сообщает ТАСС. По данным ведомства, в ходе операции погиб 191 военнослужащий и 12 сотрудников Министерства внутренних дел республики. В предыдущей версии списка сообщалось о гибели 180 человек.

Представители ведомства также подчеркнули, что 511 азербайджанских военных, участвовавших в антитеррористической операции, получили ранения различной степени тяжести. В свою очередь в пресс-службе Министерства здравоохранения Азербайджана сообщили о гибели одного мирного жителя Карабаха.

В конце сентября оборонное ведомство Азербайджана сообщило о гибели одного военнослужащего в результате снайперского огня, открытого подразделениями Вооруженных сил Армении. В министерстве выразили соболезнования родным и близким погибшего, а также пообещали принять ответные меры.

Министерство обороны России ранее сообщило о нарушении режима прекращения огня на территории Карабаха. По данным ведомства, злоумышленник обстрелял совместный российско-азербайджанский патруль из снайперского оружия. Инцидент произошел в Ханкенди, в результате стрельбы никто не пострадал. По факту стрельбы начато расследование.