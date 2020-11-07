В Баку заявили, что военные Армении бежали с ряда рубежей в Карабахе

https://static.news.ru/photo/abc6f4b2-2236-11eb-9bd9-fa163e074e61_660.jpg Фото: modgovaz/facebook.com

Минобороны Азербайджана заявило о бегстве военнослужащих армянской армии с позиций на Ходжавендском направлении в зоне боевых действий в Карабахе.

В результате наступательной операции, проводимой азербайджанской армией на Ходжавендском направлении фронта, противнику были нанесены тяжёлые удары. На этом направлении фронта нанесён урон огнём по позициям противника. Понесший большие потери противник бежал, оставив некоторые рубежи, — отметили в военном ведомстве Азербайджана.

В качестве доказательства Минобороны опубликовало в официальном Telegram-канале видеокадры с места событий.

Ранее NEWS.ru сообщал, что 27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём.