В Баку заявили, что действия Еревана завели мирный процесс в тупик Байрамов: отказ Армении от переговоров с Азербайджаном завел мирный процесс в тупик

Азербайджан инициировал проведение мирной повестки и проявляет инициативу для продолжения мирных переговоров, однако армянская сторона уклоняется от них, заявил агентству АРА министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов. По его словам, Армения отказалась от встречи в Москве за день до её проведения.

Армения отказалась от участия за день до встречи в Москве. Это тоже завело в тупик переговорный процесс, — подчеркнул Байрамов.

Он добавил, что Баку готов к скорейшему проведению трехсторонней встречи глав МИД Азербайджана, Армении и России, и армянская сторона должна понимать, что продвижение мирного процесса для Армении не менее важно, чем для Азербайджана.

Если Армения этого не понимает, это — демонстрация их очень ошибочной политики, — заявил министр.

Кроме того, Байрамов обвинил Армению в незаконной ротации военных через Лачинский коридор. По его словам, были замечены четыре случая ротации военных, а также перевозка боеприпасов и мин по Лачинской дороге, что является недопустимым. Он также отметил, что о какой-либо блокаде Лачинского коридора, на чем настаивает Армения, речи по-прежнему не идет. По словам Байрамова, протестующие с первого дня заявили, что не имеют никакого намерения создавать гуманитарную катастрофу, и этому есть явные доказательства.

Также министр сообщил, что разграбление месторождений Карабаха, ставшее поводом для конфликта, производила не только Армения, но и другие страны и компании. По его словам, Азербайджан располагает соответствующей информацией и ведет юридические переговоры.

18 января Европарламент принял резолюцию «Реализация общей внешней политики и политики безопасности: годовой отчет 2022 года», одним из пунктов которой стало осуждение блокады Азербайджаном Лачинского коридора. Европарламент потребовал, чтобы власти Азербайджана немедленно восстановили свободное передвижение по этому маршруту.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что власти Армении распространяют ложные сведения о блокировке Баку Лачинcкого коридора. Он назвал подобные заявления очередным антиазербайджанским шоу и подчеркнул, что считать происходящее на Лачинской дороге блокадой бессовестно. По его словам, за последнее время по коридору проехало около 400 грузовых машин российских миротворцев, которые перевозят гуманитарную помощь.