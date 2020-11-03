В Баку заявили, что армянские ВС отступают в Карабахе с потерями

https://static.news.ru/photo/d2bb8156-1e66-11eb-8204-fa163e074e61_660.jpg Фото: MoD of the Republic of Armenia/facebook.com

Войска Армении отступают с потерями в живой силе и технике на различных участках фронта в Нагорном Карабахе. Об этом заявили в Минобороны Азербайджана.

Боевые операции с различной интенсивностью продолжались в основном на Тертерском, Агдамском, Ходжавендском, Зангиланском и Губадлинском направлениях фронта. Противник, понеся потери в живой силе и военной технике на различных участках фронта, вынужден был отступить, — цитирует РИА Новости сообщения ведомства.

Там уточнили, что азербайджанские войска в течение последних суток уничтожили и вывели из строя большое количество живой силы противника, а также два танка Т-72, тактический беспилотник, три гаубицы, зенитную установку и военные грузовики.

Ранее NEWS.ru писал, что МО Азербайджана сообщило об уничтожении двух складов боеприпасов армянских войск близ Ханкенди. Ведомство также опубликовало видеозапись этой операции.

27 сентября в регионе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом на ротационной основе там находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём.