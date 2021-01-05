В Баку возбудили дело из-за сожжения тела азербайджанского солдата

Генеральная прокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело по факту сожжения тела азербайджанского солдата армянскими военнослужащими и одним гражданским лицом.
Специалисты Военной и Генеральной прокуратур проанализировали распространившиеся в Сети видеозаписи. Было установлено, что на кадрах зафиксировано реальное событие. Возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса Азербайджана.
Ведутся оперативно-следственные мероприятия для установления причастных к преступлению лиц,
В сообщении Генпрокуратуры Азербайджана указывается, что армянская сторона не ведёт никаких разбирательств по факту преступлений в отношений азербайджанских военнослужащих, а также гражданских лиц. В ведомстве потребовали от армянских силовиков принять серьёзные меры юридического воздействия в связи с военными преступлениями в отношении граждан Азербайджана.
Как писал NEWS.ru, 28 декабря между Арменией и Азербайджаном состоялся очередной обмен пленными в рамках трёхстороннего соглашения по Нагорному Карабаху. Об этом заявил командующий российским миротворческим контингентом генерал-лейтенант Рустам Мурадов.
Самолёт ВКС РФ доставил в Баку двоих азербайджанцев, в Ереван были возвращены четверо армянских военных. В середине декабря в Азербайджан при посредничестве России вернулись 12 пленных, в Армению — 44.