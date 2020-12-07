Алиев учредил фонд помощи семьям погибших и раненных в Карабахе

https://static.news.ru/photo/40b668c8-3934-11eb-8316-fa163e074e61_660.jpg Фото: EMERCOM of Russia/Global Look Press

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ об учреждении фонда помощи семьям погибших и получивших ранения азербайджанцев в боях на территории Нагорного Карабаха.

Фонд создается в качестве прозрачной и доступной платформы для дополнительной поддержки мер, которые принимаются для социальной защиты этой категории граждан, — цитирует документ ТАСС.

Финансирование фонда будет основано на пожертвованиях граждан, проживающих как в стране, так и за её пределами, а также на любых других источниках, «не запрещённых законодательством страны».

Распределять средства из фонда будет государственное агентство по обслуживанию граждан и социальным инновациям при президенте.

Ранее власти Азербайджана заявили о гибели 2783 военнослужащих во время конфликта в Нагорном Карабахе. Более 100 человек числятся пропавшими без вести, ещё 1245 человек лечатся в госпиталях.

В ночь на 10 ноября президент России Владимир Путин, азербайджанский лидер Ильхам Алиев и премьер Армении Никол Пашинян приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Нагорном Карабахе. По его условиям армии Армении и Азербайджана остаются на занятых местах, производится обмен пленными. Соблюдение режима прекращения огня контролируют российские миротворцы.

Как сообщал ранее NEWS.ru, Лавров заявлял, что на сегодняшний день конфликт в Нагорном Карабахе пока только выходит из горячей фазы.