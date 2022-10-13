В Баку создали секретариат по делимитации азербайджано-армянской границы

Фото: president.am

Кабмин Азербайджана сообщил о создании секретариата по делимитации азербайджано-армянской границы, сообщили в пресс-службе правительства республики. В кабмине отметили, что сегодня представители азербайджанского правительства приняли решение «О мерах по обеспечению деятельности Государственной комиссии по делимитации государственной границы» между Азербайджаном и Арменией, в связи с чем и был создан данный секретариат.

Согласно решению, для организации текущей деятельности Государственной комиссии по делимитации государственной границы между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения создан секретариат комиссии, — сказано в сообщении.

Ранее глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов обвинил армянское руководство в нарушении своих обязательств в рамках трехсторонних заявлений. Министр пояснил, что Ереван до сих пор не вывел свои войска с территории Азербайджана. Дипломат указал на продолжающиеся провокации со стороны Армении и напомнил про сентябрьские события, которые привели к многочисленным человеческим жертвам.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявил, что для нормализации отношений Еревана и Баку многое уже сделано. По словам главы МИД РФ, существуют наметки по вопросам делимитации границ, а также договоренности по разблокированию транспортных связей.