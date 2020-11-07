В Баку сообщили об уничтожении миномётного расчёта Армении в Карабахе

https://static.news.ru/photo/5de5530e-2265-11eb-a740-fa163e074e61_660.jpg Фото: Juma Mohammad/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Вооружённые силы Азербайджана уничтожили огневую точку с миномётным расчётом ВС Армении в Нагорном Карабахе, сообщило азербайджанское Министерство обороны.

В ночь с 8 на 9 ноября миномётный расчёт 10-й горнострелковой дивизии армянских вооружённых сил, занявший позицию на огневой точке в пункте Улу Гарабей Тертерского района, подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии. Точным ударом наших подразделений были уничтожены миномёт и его расчёт на этой огневой точке, — рассказали в пресс-службе ведомства.

Отмечается также, что в Карабахе был уничтожен один танк Т-72 возле посёлка Тонашен и были убиты несколько военнослужащих на Ходжавендском направлении фронта.

Ранее NEWS.ru писал, что, по данным Генпрокуратуры Азербайджана, с момента обострения конфликта между Баку и Ереваном в Нагорном Карабахе — с 27 сентября 2020 года — в регионе погибли 93 мирных жителя.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём.