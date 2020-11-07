В Баку сообщили об уничтожении армянской техники на шушинском направлении

В министерстве обороны Азербайджана заявили об уничтожении боевой техники Вооружённых сил Армении на шушинском направлении Нагорного Карабаха. В ведомстве уточнили, что операция по уничтожению взятых в окружение сил противника в этом районе продолжается.
9 ноября ударными БПЛА были уничтожены один танк и одна БМП вооружённых сил Армении, предпринявших попытку атаковать наши подразделения с целью выхода из окружения вблизи села Зарыслы на дороге Лачин — Шуша, — цитирует РИА Новости сообщение минобороны Азербайджана.