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В Баку сообщили об уничтожении армянской техники на шушинском направлении

13:36, 09 ноября 2020

В министерстве обороны Азербайджана заявили об уничтожении боевой техники Вооружённых сил Армении на шушинском направлении Нагорного Карабаха. В ведомстве уточнили, что операция по уничтожению взятых в окружение сил противника в этом районе продолжается.

9 ноября ударными БПЛА были уничтожены один танк и одна БМП вооружённых сил Армении, предпринявших попытку атаковать наши подразделения с целью выхода из окружения вблизи села Зарыслы на дороге Лачин — Шуша, — цитирует РИА Новости сообщение минобороны Азербайджана.

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