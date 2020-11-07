МО Азербайджана: ВС Армении отступили на некоторых участках фронта

https://static.news.ru/photo/15154c7c-224e-11eb-9831-fa163e074e61_660.jpg Фото: ՀՀ պաշտպանության նախարարություն / MoD of the Republic of Armenia/facebook.com

Армянская армия понесла потери и отступила на нескольких участках фронта на территории Нагорного Карабаха. Об этом 9 ноября сообщили представители Министерства обороны Азербайджана.

Как подчеркнули в ведомстве, подразделения армии Баку днём в воскресенье и в ночь на понедельник были обстреляны армянскими военными из различного стрелкового оружия, миномётов и орудий. Также под удары попали и населённые пункты, находящиеся неподалёку от линии фронта. В Минобороны заметили, что бои в основном продолжались на Агдеринском, Агдамском, Ходжавендском и Губадлинском направлениях.

На протяжении прошедших суток армия Азербайджана нанесла противнику ряд серьёзных ударов. Армения понесла потери и в живой силе, и в военной технике. Силы Еревана были вынуждены отступить.

В течение суток было уничтожено и выведено из строя большое количество живой силы, один танк Т-72, одно орудие Д-30, один миномётный расчёт и один грузовик с боеприпасами, — сообщили в оборонном ведомстве.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём.

Как ранее передавал NEWS.ru, Минобороны Азербайджана заявило о бегстве военнослужащих армянской армии с позиций на Ходжавендском направлении в зоне боевых действий в Карабахе.