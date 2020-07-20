В Баку сообщили о спокойствии на границе с Арменией

https://static.news.ru/photo/6703a5e2-c98e-11ea-bfd2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyi/facebook.com

Ситуация на армяно-азербайджанской границе относительно спокойная. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны Азербайджана.

Как передаёт ТАСС со ссылкой на ведомство, накануне в течение суток подразделения Вооружённых сил Армении 70 раз нарушили режим прекращения огня на различных направлениях фронта, используя крупнокалиберные пулемёты и снайперские винтовки.

В том числе с позиций, расположенных в селе Джил и на безымянных высотах на территории Чамбаракского района Армении, были обстреляны позиции азербайджанской армии в селе Заманлы и на территории сопредельного Гедабекского района. Также позиции ВС Азербайджана обстреляли из районов, прилегающих к Нагорному Карабаху.

По данным Минобороны Азербайджана, ответным огнём противник был подавлен, оперативная обстановка была полностью взята под контроль.

Боестолкновения на границе в Товузском и Тавушском районах начались 12 июля. Баку заявляет, что огонь изначально был открыт армянскими военными. Азербайджан заявил о 12 погибших со своей стороны с начала эскалации на границе, Армения свои потери оценивает в 4 человека. Баку, впрочем, обвиняет Ереван в преуменьшении потерь и говорит примерно о 20 погибших с армянской стороны.

Ранее NEWS.ru писал, что Минобороны Азербайджана опровергло, что сбитый над Арменией беспилотник является азербайджанским. По словам главы пресс-службы Минобороны Азербайджана полковника Вагифа Даргяхлы, на опубликованном в соцсетях фото изображён сбитый в 2014 году БПЛА США.