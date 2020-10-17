В Баку сообщили о 60 погибших мирных жителях в Нагорном Карабахе

https://static.news.ru/photo/e15c3506-1057-11eb-9086-fa163e074e61_660.jpg Фото: twitter.com/HikmetHajiyev

Число погибших мирных граждан Азербайджана с начала обострения ситуации в Нагорном Карабахе достигло 60, ранены 270 человек. Об этом сообщили в Генпрокуратуре республики.

Число погибших мирных жителей — 60, раненых — 270 человек, — сообщили в ведомстве.

Там уточнили, что за период боевых действий в непригодное для жилья состояние пришли 1704 частных дома, 90 — многоквартирных, повреждены 327 гражданских объектов.

Как писал NEWS.ru, спасатели извлекли из-под разрушенных домов в подвергшейся ракетному обстрелу Гяндже 13 тел. Как сообщили в МЧС Азербайджана, на данный момент известно о 52 раненых.

ВС Армении в ночь на 17 октября нанесли ракетный удар по Гяндже — второму по величине городу в Азербайджане. Очевидцы рассказали о том, что в результате атаки были повреждены не менее 20 зданий.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии.