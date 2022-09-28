В Баку сообщили, что ВС Армении обстреляли азербайджанского военнослужащего

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Военнослужащие Азербайджана

Армянские вооруженные силы обстреляли азербайджанского солдата вблизи Кельбаджарского района, сообщает пресс-служба МИД Азербайджана. Отмечается, что военный был ранен. В настоящий момент ему оказывается медицинская помощь.

Несмотря на достигнутое соглашение о прекращении огня, подразделения Вооруженных сил Армении 28 сентября около 18:00 обстреляли из стрелкового оружия различного калибра подразделения азербайджанской армии, расположенные в направлении Алагеллара Кельбаджарского района.

В результате стрельбы был ранен военнослужащий Азербайджанской Армии Искендеров Ниджат Хидаят оглы, — говорится в сообщении ведомства.

Представители МИД отметили, что в связи с атакой азербайджанские военнослужащие приняли «адекватные меры». Также они обвинили военно-политическое руководство Армении в эскалации конфликта между государствами.

В сентябре 2022 года азербайджанский лидер Ильхам Алиев заявил, что министры иностранных дел Азербайджана и Армении проведут переговоры о подписании мирного договора на основе пяти принципов. По его словам, в их основе лежит признание территориальной целостности обеих стран, взаимный отказ от любых территориальных претензий, неприменение силы или угрозы силы, делимитация границ, а также открытие коммуникаций.

31 августа в Брюсселе состоялась трехсторонняя встреча Алиева, председателя Европейского совета Шарля Мишеля и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Стороны договорились продолжать переговоры о подписании мирного договора по Карабаху на уровне глав МИД Армении и Азербайджана. Следующая встреча в Брюсселе запланирована на ноябрь.

В ходе переговоров стороны обсудили вопросы передачи пленных, делимитацию границ, а также разблокировку коммуникаций и урегулирование отношений между Ереваном и Баку.

В ночь на 13 сентября в Минобороны Азербайджана сообщили о боевом столкновении на границе с Арменией. В военном ведомстве отметили, что армянские вооруженные силы устроили масштабную диверсию. Ереван в свою очередь обвинил Баку в том, что его военные открыли интенсивный огонь в направлении ряда городов.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября 2020 года.