В Баку рассказали, как военные Азербайджана осваиваются в Агдамском районе

https://static.news.ru/photo/92d395a8-2b7a-11eb-9139-fa163e074e61_660.jpg Фото: mod.gov.az

Министерство обороны Азербайджана заявило, что в перешедшем под контроль Баку Агдамском районе размещается бронетехника и подразделения армии республики. Перед заходом войск были разминированы дороги и прилегающая к ним местность.

В районном центре — городе Агдам — поднят государственный флаг Азербайджана, сообщается на сайте ведомства.

Также военнослужащие очистили мечеть Джума, построенную в XVIII веке, позже в ней был совершён пятничный намаз.

Ранее NEWS.ru сообщал, что 20 ноября воинские подразделения Азербайджана вошли в Агдамский район. Их прибытие состоялось в рамках трёхстороннего соглашения президентов России и Азербайджана, а также премьер-министра Армении. В 1993 году под контроль самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республики перешли центр района — город Агдам и 89 деревень.