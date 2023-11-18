В Баку сообщили, что Ереван не реагирует на предложения по мирному договору Гаджиев: Ереван не реагирует на предложения по пятому варианту мирного договора

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Хикмет Гаджиев

Власти Армении не реагируют на предложения по пятому варианту мирного договора, сообщил помощник азербайджанского президента по внешнеполитическим вопросам Хикмет Гаджиев. По его словам, Ереван не дает своего ответа уже на протяжении двух месяцев. Гаджиев подчеркнул, что сейчас у стран есть возможность положить конец антагонизму и вражде для построения устойчивого мира, передает Eureporter.

Любое мирное соглашение требует двух сторон, и Армения должна проявить позитив и добрую волю. Мы представили Армении пятый обновленный мирный договор, но они не отвечают уже почти два месяца. В нашем регионе сложились новые реалии. Законность и легитимность лежат в основе этих новых реалий, — сказал он.

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев ранее заявил, что нормализация отношений между Азербайджаном и Арменией возможна при условии, что в конфликт перестанут вмешиваться внешние силы. Речь идет, в частности, о западных державах, провоцирующих ухудшение обстановки в регионе, отметил он.

До этого премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван может подписать мирный договор с Баку на основе трех согласованных принципов. По его словам, один из них заключается в том, что Армения и Азербайджан должны признать территориальную целостность друг друга.