В Баку раскрыли итоги заседания комиссий по делимитации границы Армения и Азербайджан договорились активизировать работу по делимитации границ

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По итогам заседания комиссий Армении и Азербайджана по делимитации государственной границы, состоявшегося 30 ноября, стороны договорились активизировать встречи, сообщает пресс-служба МИД Азербайджана. В ходе встречи обсуждались вопросы делимитации, а также организационные и процедурные моменты.

Стороны договорились начать работу по согласованию проекта Положения о совместной деятельности комиссии по вопросам делимитации государственной границы и пограничной безопасности между Республикой Арменией и Азербайджанской Республикой, а также согласились интенсифицировать проведение встреч комиссий, — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что был предварительно согласован регламент организации и проведения заседаний, а также совместных рабочих встреч. Кроме того, стороны договорились определить дату и место проведения следующей встречи комиссий в рабочем порядке.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван и Баку договорились по трем ключевым пунктам мирного соглашения. По его словам, подписание мирного договора станет реальным, если стороны будут следовать согласованным принципам. Он добавил, что власти Армении готовы к подписанию договора, но необходима такая же готовность со стороны Азербайджана.