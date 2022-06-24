В Баку прошли встречи глав МИД Азербайджана и России

Фото: Пресс-служба МИД РФ

В ходе визита в Баку Сергей Лавров провёл переговоры с Министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым

В Баку прошли встречи азербайджанского министра иностранных дел Джейхуна Байрамова и главы МИД РФ Сергея Лаврова один на один, а также в расширенном составе, передает Telegram-канал «Sputnik Азербайджан». Глава российского внешнеполитического ведомства ранее посетил Аллею павших воинов и возложил венок к монументу «Вечный огонь».

23 июня на встрече с прeзидентом Азербайджана Ильхамом Алиевым глава МИД России сообщил, что Москва готова содействовать работе Баку и Еревана по утoчнению общей границы и имеет конкретные предложeния на этот счет. Он пообещал добиваться разблокирования транспортных коммуникаций в регионе, отметив прогресс в этом направлении.

Ранее сообщалось, что Азербайджан и Россия намерены подписать несколько межправительственных документов, направленных на расширение сотрудничества в сфере транспорта. В частности, речь идет о согласовании проекта по обслуживанию и эксплуатации автомобильного моста через реку Самур.