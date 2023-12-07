В Баку произошло землетрясение магнитудой 5,6

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В Баку произошло землетрясение магнитудой 5,6. Его эпицентр находился в 56 км к северу от Абшеронского полуострова, в Каспийском море, сообщает Национальная сейсмологическая служба Академии наук Азербайджана.

Магнитуда толчков составила 5,6, эпицентр находился в азербайджанском секторе Каспийского моря на глубине 68 км. Землетрясение ощущалось в Баку и ряде других населенных пунктов, — говорится в сообщении.

Вследствие этого наблюдается задержка в движении пассажирских поездов, заявили в пресс-службе Азербайджанских железных дорог. Землетрясение, произошедшее в 07:29 мск, не повлияло на работу Бакинского метрополитена. Произошедшее не привело к разрушениям в Баку и окрестностях, заявили в МЧС.

В начале декабря землетрясение магнитудой 6,9 зарегистрировали неподалеку от побережья Филиппин. По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, эпицентр подземных толчков находился в 44 км к востоку от города Таго с населением около 6,3 тысячи человек.

На следующий день подземные толчки произошли в Стамбуле, они ощущались в европейской части турецкой столицы. Их магнитуда составила 5,2. Эпицентр находился в 37 километрах к северо-западу от Бурсы, а очаг залегал на глубине 11 километров.