Помощник Алиева заявил, что Армения не открывает транспортные коммуникации

Армения обязана обеспечить транспортное сообщение по Зангезурскому коридору, который соединяет Нахичеванскую автономную республику с Азербайджаном, заявил в интервью Berliner Zeitung заведующий отделом администрации азербайджанского президента Ильхама Алиева по вопросам внешней политики Хикмет Гаджиев. Он подчеркнул, что Зангезурский коридор поможет Армении стать частью более глобального проекта «Срединный коридор».

В трехстороннем заявлении от 10 ноября 2020 года Армения взяла на себя обязательство гарантировать безопасность транспортных связей между западными районами Азербайджанской Республики и ее Нахичеванской Автономной Республикой с целью организации беспрепятственного движения граждан, транспортных средств и товаров в обоих направлениях. Президент Ильхам Алиев ссылался на это обязательство, — заявил Гаджиев.

По его словам, Азербайджан выступает за создание кратчайшего маршрута, который должен пролегать вдоль железной дороги, действовавшей в советский период. Тем не менее, отметил он, Армения выступает против строительства параллельной автомагистрали, предлагая Азербайджану вместо этого длинный, неудобный и подверженный изменениям погодных условий северный маршрут. Гаджиев подчеркнул, что это еще раз демонстрирует, что в Ереване не желают открывать транспортные коммуникации.

Он добавил, что в течение трех с лишним лет Армения не предприняла каких-либо шагов для выполнения обязательств по обеспечению транспортного сообщения с Нахичеванской автономной республикой.

По этой причине Азербайджан договорился с Ираном об альтернативном маршруте через иранскую территорию.

Реализация транспортного проекта через Иран не означает, что маршрут через Армению больше не будет рассматриваться. Мы готовы работать с Арменией в этом отношении. Всегда лучше иметь больше альтернатив, — сказал Гаджиев.

Ранее представитель президента Азербайджана по особым поручениям, посол Эльчин Амирбеков заявил в интервью Guardian, что Баку начинает реализацию «плана Б» по строительству Зангезурского коридора. По его словам, Азербайджан перешел к конкретным действиям, отдав предпочтение созданию транспортного сообщения через территорию Ирана.