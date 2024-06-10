В Баку появилась звезда в честь известного голливудского актера На Аллее звезд в Баку заложили именную звезду Стивена Сигала

Фото: Kremlin.ru

Стивен Сигал

В Баку на побережье Каспийского моря провели торжественную церемонию закладки именной звезды американского актера, кинопродюсера и режиссера с российским гражданством Cтивена Сигала, сообщает азербайджанское издание Media.az. Отмечается, что звезда установлена на Аллее звезд Walk of Fame в курортной зоне Sea Breeze.

В церемонии закладки принял участие сам Сигал, а также народный артист Азербайджана Эмин Агаларов. Последний назвал своего коллегу «настоящей легендой мирового шоу-бизнеса и кинематографа».

Для нас большая честь заложить звезду Стивена Сигала. На этой аллее уже есть звезды таких артистов, как Муслим Магомаев, Энгельберт Хампердинк, Нани Бригвадзе и других, — сказал Агаларов.

В свою очередь сам Сигал поблагодарил Агаларова, который, по его словам, способен за небольшой промежуток времени из ничего создавать значимые вещи. Также отмечается, что Стивен уже не единожды посещал Баку и, в частности, несколько раз выступал с Агаларовым.

Ранее сообщалось, что Стивен Сигал был приглашенным гостем на церемонии инаугурации президента РФ Владимира Путина 7 мая. На кадрах видно, что артист стоит на красной ковровой дорожке Большого Кремлевского дворца. Он надел свое традиционное кимоно в стиле айкидо.