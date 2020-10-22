В Баку пообещали полностью соблюдать права армян в Карабахе

https://static.news.ru/photo/6ad4dac0-1460-11eb-8138-fa163e074e61_660.jpg Фото: Валерий Мельников/РИА Новости

Власти Азербайджана полностью обеспечат права и безопасность армян, которые живут в Нагорном Карабахе, заявил президент страны Ильхам Алиев.

Он отметил, что эти люди — граждане Азербайджана.

Я неоднократно заявлял в течение активной фазы конфликта, что проживающие в Нагорном Карабахе армяне — это наши граждане. Их безопасность, права будут полностью обеспечены, так же как и права других людей в Азербайджане, — сказал он в интервью японской газете Nikkei.

Ранее NEWS.ru писал, что в Баку допускают введение в Карабах миротворцев и наблюдателей. Однако, по словам Алиева, Азербайджан выдвинет свои условия их присутствия в регионе. В частности, если Армения выведет оттуда свои войска.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём.