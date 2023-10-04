В Баку подтвердили право покинувших Карабах вернуться в свои дома Амирбеков: покинувшие Карабах жители могут вернуться в свои дома

Фото: Andra Ballin/dpa/Global Look Press

Жители Карабаха, покинувшие регион после проведения там антитеррористических мероприятий, могут вернуться в свои дома, заявил представитель президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков в интервью Radio J. В Баку сожалеют об их решении уехать из региона, отметил он.

Факт в том, что решение покинуть свои дома — их личное и добровольное решение. Мы сожалеем об этом. Еще раз скажу о том, что эти люди, конечно, сохраняют право вернуться в свои дома, если захотят, — подчеркнул Амирбеков.

По его словам, Азербайджан сразу объявил гражданскому населению о том, что оно не является целью антитеррористических мероприятий. Представитель Ильхама Алиева предположил, что люди были недостаточно уверены в собственной безопасности и поэтому покинули Карабах.

Амирбеков указал на то, что власти Азербайджана сделали все, чтобы убедить жителей региона не покидать свои дома. Баку уже неделю обеспечивает их гуманитарной помощью, восстановил подачу электроэнергии. Призывы избегать паники распространяются в эфире радио и телевидения, добавил он.

Ранее сообщалось, что власти Азербайджана обнародовали детали планов по реинтеграции армян Карабаха. В Баку гарантировали равенство прав и свобод каждого жителя региона вне зависимости от его религиозной, языковой или этнической принадлежности. Жителей Карабаха также могут привлечь к работе спецпредставительств главы государства.