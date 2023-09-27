В Баку озвучили потери ВС Азербайджана в ходе операции в Карабахе Минздрав Азербайджана: в ходе АТО в Карабахе погибли 192 азербайджанских военных

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Во время антитеррористических мероприятий в Карабахе 19–20 сентября погибли 192 военнослужащих Азербайджана, 511 ранены, сообщили в Минздраве страны. Как отмечается, из числа погибших 180 человек являются военнослужащими Минобороны, 12 человек — это военнослужащие МВД и 1 — гражданское лицо.

Во время локальных антитеррористических мероприятий погибли 192 военнослужащих Вооруженных сил Азербайджанской Республики, — говорится в сообщении.

По данным ведомства, личности 11 человек будут установлены судебно-медицинской экспертизой после проведения судебно-генетических экспертиз.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан полностью восстановил свой суверенитет, а незаконные армянские формирования сдались менее чем за 24 часа. По его словам, местному армянскому населению отправляются продовольствие, медикаменты, топливо и другая помощь. Президент выразил уверенность, что процесс реинтеграции карабахских армян в азербайджанское общество пройдет успешно.

Позже представитель Госдепа Мэтью Миллер заявил, что во время телефонного разговора Алиева с госсекретарем США Энтони Блинкеном президент Азербайджана заверил, что дальнейших боевых действий в Карабахе быть не должно.