В Баку ответили Пашиняну на обвинение в бойкоте встречи В МИД Азербайджана ответили на заявление Пашиняна о бойкоте встречи со стороны Баку

Фото: primeminister.am

Никол Пашинян

В МИД Азербайджана ответили на заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна о том, что Баку якобы сорвал одну из встреч с армянской стороной. Представители министерства отметили, что если они начнут вспоминать случаи, когда Ереван откладывал официальные встречи, в том числе с участием международных посредников, то список окажется «слишком длинным», пишет Sputnik Азербайджан.

Если вспоминать случаи, когда Армения под любыми предлогами расстраивала и даже откладывала в результате провокаций за пару часов до начала встречи, предложенные в том числе с участием международных посредников, то список будет слишком длинным, — сообщили представители внешнеполитического ведомства.

При этом в Азербайджанском МИД добавили, что Пашинян так и не уточнил, о каком случае бойкота идет речь.

Также в азербайджанском МИД отметили, что если Армения хочет мира, то она должна проявить «политическую волю» и подтвердить свое стремление «конкретными шагами». В министерстве подчеркнули, что Ереван не должен тратить время на «возрождение формата» Минской группы, так как его эффективность «всегда была низкой».

Ранее армянский премьер заявил, что в Ереване понимают, зачем Баку срывает договоренности по подписанию соглашения о делимитации границ. По его мнению, Азербайджан специально предпринимает подобные действия для того, чтобы создать легитимную почву для начала войны против армянского государства. Премьер пояснил, что для Армении важен вопрос дальнейшего продвижения мирной повестки.