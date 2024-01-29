В Баку ответили на предложение Пашиняна по заключению пакта о ненападении МИД Азербайджана: Пашинян пытается отвлечь внимание от соглашения о мире

Фото: primeminister.am

Никол Пашинян

Заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна о заключении пакта о ненападении призвано отвлечь внимание от процесса по проекту двустороннего соглашения о мире, заявил глава пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде, передает Caliber.az. Ранее Пашинян предложил заключить соответствующий пакт в случае, если процесс затянется.

Подобные высказывания препятствуют дальнейшему развитию и прогрессу в регионе на основе уважения к нормам и принципам международного права, — заявил Гаджизаде.

Он подчеркнул, что Азербайджан намерен продолжить свои усилия по достижению мира, а также ждет от Армении адекватных шагов в соответствующем направлении не на словах, а на деле.

Ранее Пашинян предложил Баку подписать пакт о ненападении, если процесс подписания мирного договора затянется. При этом премьер отметил, что республика привержена мирной повестке дня. Кроме того, было озвучено предложение о введении механизма взаимного контроля над вооружениями.

Также сообщалось, что Ереван предоставил Баку очередной пакет предложений по мирному соглашению. По словам главы МИД Азербайджана Джейхуна Байрамова, в ближайшее время власти озвучат свою позицию по новым условиям договора.