В Баку ответили на обвинения Пашиняна по инциденту со стрельбой на границе МИД Азербайджана: Пашинян сознательно нагнетает обстановку на фоне стрельбы

Фото: primeminister.am

Никол Пашинян

В МИД Азербайджана отвергли обвинения премьер-министра Армении Никола Пашиняна в адрес Баку в связи с вооруженным инцидентом на границе двух республик, следует из сообщения на сайте ведомства. В министерстве отметили, что заявления Еревана направлены на сознательное нагнетание напряженности в регионе.

Называть актом агрессии действия Азербайджана, предпринятые в ответ на ранение одного из наших военнослужащих, — значит фальсифицировать факты, — заявили в ведомстве.

В МИД подчеркнули, что именно Ереван ответственен за нарушение стабильности в регионе, которая продлилась пять месяцев, так как армянская сторона допустила со своей стороны провокации 12 февраля. При этом в ведомстве задались вопросом, почему Минобороны Армении так и не выполнило обязательств по расследованию ранения азербайджанского военнослужащего.

Ранее Пашинян заявил, что вооруженный инцидент на границе Армении и Азербайджана, в результате которого погибли четверо армянских военнослужащих, стал следствием деструктивной политики Баку. По его словам, ситуация отражает готовность азербайджанской стороны начать широкомасштабную военную агрессию против Еревана.

13 февраля в азербайджанской Госпогранслужбе заявили о проведении операции «Возмездие» в ответ на действия ВС Армении. При этом днем ранее МИД Азербайджана заявил о провокации Еревана, в результате которой азербайджанский пограничник получил ранение.