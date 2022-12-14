В Баку назвали ложью заявления о перекрытии поставок газа в Карабах «Азеригаз»: Баку не имеет отношения к отключению газа на территориях, контролируемых миротворцами РФ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Производственное объединение «Азеригаз» сообщило, что Азербайджан не имеет никакого отношения к отключению газа на территориях, подконтрольных миротворцам РФ. Эта информация распространяется для того, чтобы ввести в заблуждение международное сообщество. Так в компании ответили на сообщения армянских СМИ об отключении газа на территориях, на которых временно размещены российские миротворцы, передает агентство APA.

В заявлении отмечается, что в армянских СМИ в очередной раз распространяется информация провокационного характера.

Несомненно, это служит для того, чтобы ввести в заблуждение международное сообщество и направить международное общественное мнение в неправильное русло. ПО «Азеригаз» заявляет, что Азербайджан не имеет никакого отношения к упомянутому вопросу. Так, подача газа на территорию, где временно размещены российские миротворцы, осуществляется Арменией, и указанные территории не интегрированы в систему газоснабжения нашей страны, — говорится в сообщении.

В «Азеригазе» подчеркнули, что в ближайшие дни на участке газопровода, который проходит по территориям, подконтрольным ВС Азербайджана, проведут техническую диагностику.

В компании отметили, что в настоящее время в связи с холодными погодными условиями в других горных и предгорных районах Азербайджана происходят сбои в работе газопроводов. Техническая диагностика рассматривается как один из шагов для обеспечения устойчивой и безопасной подачи газа

Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев ранее сообщил, что Лачинская дорога заблокирована российскими миротворцами, а не армянскими экоактивистами. Он уточнил, что азербайджанцы стараются препятствовать незаконной транспортировке природных ресурсов и не мешают движению транспортных средств.

В свою очередь в Минобороны РФ заявили, что командование российских миротворцев ведет переговоры с Баку по возобновлению движения на дороге Ханкенди — Армения.

12 декабря армяне вышли на митинг против миротворцев из России в Ханкенди. Пробка на дороге Ханкенди — Армения растянулась на несколько километров. Прежде азербайджанские экологи начали в Шуше акцию протеста против незаконной эксплуатации месторождений, находящихся под временным контролем российских миротворцев.