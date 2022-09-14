В Баку отвергли обвинения Еревана в обстреле российского автомобиля Минобороны Азербайджана опровергло заявления Армении об обстреле российского военного объекта и автомобиля

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Минобороны Азербайджана назвало ложной информацию армянской стороны о якобы обстрелах азербайджанскими подразделениями российского военного объекта и автомобиля, передает Sputnik Азербайджан. В ведомстве отметили, что, распространяя подобную информацию, Ереван пытается сделать ОДКБ инструментом для своих «грязных дел».

Азербайджанская армия принимает ответные меры против законных военных объектов ВС Армении только в целях предотвращения крупномасштабных провокаций, — подчеркнули в ведомстве.

Ранее в минобороны Армении обвинили Вооруженные силы Азербайджана в обстреле транспортного средства ФСБ России. По информации министерства, попавший под огонь автомобиль выполнял гуманитарную миссию в зоне боевой активности. В российских спецслужбах пока не комментировали инцидент.

В ночь на 13 сентября в Минобороны Азербайджана сообщили о боевом столкновении на границе с Арменией. В военном ведомстве отметили, что армянские вооруженные силы устроили масштабную диверсию на рубеже между двумя странами. Ереван в свою очередь обвинил Баку в том, что его военные открыли интенсивный огонь по направлению городов Горис, Сотк и Джермук.