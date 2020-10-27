В Баку осудили обстрел журналистов Euronews в Нагорном Карабахе

https://static.news.ru/photo/ffaede5a-181d-11eb-ab0d-fa163e074e61_660.jpg Хикмет Гаджиев Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости

Съёмочная группа телеканала Euronews попала под обстрел армянских ВС на территории Нагорного Карабаха, сообщил помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

Инцидент произошёл в районе села Талыш. Автомобиль с журналистами получил повреждения при ударе по нему противотанковой ракетной системой «Корнет». Представители СМИ не пострадали, пишет «Интерфакс».

Мы расцениваем это нападение со стороны Армении как посягательство на свободу слова и на профессиональную журналистику. Ранее представители азербайджанских СМИ подверглись обстрелу со стороны ВС Армении, несколько журналистов получили ранения, а автомобили съёмочных групп были повреждены, — заявил Гаджиев.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Баку обвинил Армению в обстреле населённых пунктов на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе вопреки согласованному между сторонами конфликта режиму прекращения огня.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём.