В Баку осудили обстрел журналистов Euronews в Нагорном Карабахе

Съёмочная группа телеканала Euronews попала под обстрел армянских ВС на территории Нагорного Карабаха, сообщил помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.
Инцидент произошёл в районе села Талыш. Автомобиль с журналистами получил повреждения при ударе по нему противотанковой ракетной системой «Корнет». Представители СМИ не пострадали,
Мы расцениваем это нападение со стороны Армении как посягательство на свободу слова и на профессиональную журналистику. Ранее представители азербайджанских СМИ подверглись обстрелу со стороны ВС Армении, несколько журналистов получили ранения, а автомобили съёмочных групп были повреждены, — заявил Гаджиев.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Баку обвинил Армению в обстреле населённых пунктов на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе вопреки согласованному между сторонами конфликта режиму прекращения огня.
27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.
Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.
Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём.