В Баку опровергли сообщения о создании в стране турецких авиабаз

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Министерство обороны Азербайджана опровергло информацию о создании турецких авиабаз в трёх городах республики.

Распространившаяся информация не соответствует действительности, — заявил РИА Новости глава пресс-службы Минобороны Вагиф Даргяхлы, отвечая на вопрос о якобы создании Турцией авиабаз в Гяндже, Лянкаране и Габале.

Он добавил, что Азербайджан не поддерживает политику размещения на своей территории иностранных военных баз. Исключение составляют случаи, предусмотренные соглашениями, которые были официально ратифицированы властями страны.

Следует учесть, что Азербайджан является членом Движения неприсоединения и председательствует в этом движении в 2019-2022 годах, — напомнил представитель военного ведомства.

Ранее в МИД Азербайджана высоко оценили участие Турции и России как гарантов соглашения по Нагорному Карабаху. В ведомстве подчеркнули, что соглашение создало новую реальность в регионе и обеспечит долгожданный мир и стабильность.

Как сообщал NEWS.ru, президент Азербайджана Ильхам Алиева заявил о планах построить на территории Нагорного Карабаха два международных аэропорта.