В Баку опровергли сообщение Еревана об обстреле населённых пунктов

https://static.news.ru/photo/f89d8cb6-1d9e-11eb-bcee-fa163e074e61_660.jpg Фото: Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyi/facebook.com

В Минобороны Азербайджана назвали дезинформацией сообщение армянской стороны об обстреле азербайджанской армией населённых пунктов в Нагорном Карабахе.

Распространённая армянскими СМИ информация о якобы обстреле азербайджанской армией мирного населения в городах Шуша и Ходжавенд сегодня утром не соответствует действительности, — цитирует РИА Новости сообщение пресс-службы ведомства.

Там также подчеркнули, что ВС Азербайджана не наносят ударов по невоенной инфраструктуре и мирному населению.

Ранее NEWS.ru писал, что Баку сообщил об обстреле армянскими войсками ряда сёл в Геранбойском и Тертерском районах.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом на ротационной основе там находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём.