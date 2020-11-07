В Баку опровергли обвинения в обстреле гражданских целей в Карабахе

https://static.news.ru/photo/f3be3e94-2257-11eb-919d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyi/facebook.com

Министерство обороны Азербайджана опровергло обвинения армянской стороны в том, что вооружённые силы республики наносили удары по населённым пунктам и гражданским объектам в районе Нагорного Карабаха.

Сообщение армянской стороны о возобновлении обстрела Ханкенди азербайджанской армией полностью не соответствует действительности. В очередной раз заявляем, что азербайджанская армия не ведёт обстрел населённых пунктов и гражданской инфраструктуры, — сообщили в ведомстве.

Ранее в министерстве сообщали, что армянская армия понесла потери и отступила на нескольких участках фронта на территории Нагорного Карабаха.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём.