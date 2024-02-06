В Баку оценили роль российских компаний в восстановлении Карабаха Депутат Сафаров: очень важно, что компании из России восстанавливают Карабах

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Низами Сафаров

К восстановительным работам в Карабахе привлечено очень много зарубежных компаний, в том числе и российских, что является очень важным фактором, заявил депутат миллимеджлиса, руководитель рабочей группы по межпарламентским связям Азербайджан — Россия Низами Сафаров, отвечая на вопрос NEWS.ru. По его словам, на сегодняшний день в инфраструктуру Карабаха вложено около $7 млрд.

Для восстановления территориальной целостности Азербайджана требовались серьезные материальные ресурсы. Еще до назначения внеочередных выборов был озвучен целый ряд программ, в частности программа "Большое возвращение". На сегодняшний день в инфраструктуру Карабаха вложено около $7 млрд. К восстановительным работам привлечено очень много зарубежных компаний. Российские компании тоже принимают участие. Это очень важный фактор, международная площадка, на которой реализуются интересные инфраструктурные проекты, — заявил Сафаров.

Он также выразил уверенность, что такой курс будет продолжен и получит новое дыхание, так как теперь все ресурсы будут направлены на созидание.

Ранее глава ЦИК Мазахир Панаховт заявил, что порядка 23 тысяч человек включены в списки избирателей в Карабахе для голосования на внеочередных выборах президента Азербайджана, которые состоятся 7 февраля. По его словам, участие в голосовании примут не только жители региона, но и военнослужащие, находящиеся в Карабахе. Предполагается, что фактическое число проголосовавших будет выше ожидаемого.