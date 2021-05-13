В Баку объяснили ситуацию на границе с Арменией

https://static.news.ru/photo/41b24904-b481-11eb-a49c-96000091f725_660.jpg Фото: Sergei Grits/ТАСС

Представители Азербайджана разъяснили ситуацию, связанную с обострением на границе с Арменией. Как выяснилось, азербайджанские пограничники дислоцируются по позициях в приграничных местах Лачинского и Кяльбаджарского районов. Они действуют согласно трёхстороннему заявлению по Нагорному Карабаху, пишет Sputnik Азербайджан.

Представители Госпогранслужбы АР заявили, что дислокация происходит на основе карт, в соответствии с которыми определяется линия границы. В Баку выразили удивление по поводу реакции Еревана, который сообщил о попытке азербайджанских ВС провести определённые работы «по уточнению границ» на участке Сюникской области.

Азербайджан подчёркивает, что попытка использовать возникшую ситуацию в политических целях недопустима.

Мы рекомендуем армянским политическим и военным кругам не поддаваться панике, принять реальность межгосударственного пограничного режима и не усугублять ситуацию в регионе, — добавили в ведомстве.

Ранее главы МИД РФ и Азербайджана Сергей Лавров и Джейхун Байрамов провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили обострение ситуации на азербайджано-армянской границе.

Вооружённый конфликт в Нагорном Карабахе между Азербайджаном и Арменией возобновился 27 сентября. Баку начал контрнаступательную операцию, которая продлилась две недели. В ночь на 10 ноября президент Азербайджана Ильхам Алиев, глава РФ Владимир Путин и премьер Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление об условиях прекращения вооружённого конфликта. По условиям документа армии противостоящих стран остались на занятых местах, а в регион для контроля за соблюдением режима прекращения огня были введены российские миротворцы.